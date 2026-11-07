Kazdy wie kto w polsce jest problemem

Wiek emerytalny kobiet 60

Wiek emerytalny mężczyzn 65

Średnia długość życia kobiet 82,2

Średnia długość życia mężczyzn 74,93

Czyli ponad 22 lata dla kobiet i nawet nie 10 dla mężczyzn ¯\(ツ)/¯ a przypominam że jest zakaz wyliczania emerytury na podstawie płci więc i tak jeszcze z tego trzeba wziąć średnią co przekłada się na dodatkowe SETKI TYSIĘCY dla kobiet które zwyczajnie im się nie należą nie wspominając o Pokaż całość