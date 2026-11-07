Przyszłe emerytury pod lupą OECD. Polacy wśród najbardziej zagrożonych luką
Polacy powinni odkładać dodatkowo około 1600 zł miesięcznie, aby po zakończeniu pracy otrzymywać emeryturę odpowiadającą...kq2w6
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Polacy powinni odkładać dodatkowo około 1600 zł miesięcznie, aby po zakończeniu pracy otrzymywać emeryturę odpowiadającą...kq2w6
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Komentarze (96)
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@Blackorange: Nie, dzięki temu ze mieli wyż demograficzny lat '80. Twoje pokolenie czeka śmierć głodowa bo nie bedzie miał was kto utrzymywać.
https://wykop.pl/link/7078979/ukrainka-tlumaczy-jak-otrzymac-1500-zl-emerytury-za-tydzien-pracy
Ma swoją emeryturę której nie dostaną nie odłożą . A kolejne pokolenia beda miały jeszcze gorzej.
@NewBlueSky: tak sie składa, ze to jedno z najlepszych wyjść.
Lepszym jest zmiejszyc ikosc pracowników budżetowych oraz zmniejszenie emerytur dla grup "uprzywilejowanych", czyli tzw. "Mundurowek".
Pamiętajcie tylko, żeby nie doszukiwac się winy w kapitaliźmie przypadkiem, bo to grzech na wykopie przyznać, że system oparty o nieograniczony wzrost i stałą podaż nowych niewolników na planecie z ograniczonymi zasobami nie ma racji bytu. I nie, nie jest to pochwała dla komunizmu czy innych systemów.
Skoro system jest zje&&ny to się tego faktu nie ignoruje tylko coś z
To nie jest kraj dla zwykłych ludzi - tu mają się dobrze tylko wybrane kasty, reszta ma na nie z---------c do śmierci, a nie marzyć o emeryturze ¯_(ツ)_/¯
@Blaskun: dokładnie o nich mi chodzi
Wiek emerytalny kobiet 60
Wiek emerytalny mężczyzn 65
Średnia długość życia kobiet 82,2
Średnia długość życia mężczyzn 74,93
Czyli ponad 22 lata dla kobiet i nawet nie 10 dla mężczyzn ¯\(ツ)/¯ a przypominam że jest zakaz wyliczania emerytury na podstawie płci więc i tak jeszcze z tego trzeba wziąć średnią co przekłada się na dodatkowe SETKI TYSIĘCY dla kobiet które zwyczajnie im się nie należą nie wspominając o
To mnie zminusowali.
Sam se zrobię emeryturę, niech mi tylko nie zabierają.
Ale wykopki wiedzą lepiej, trzeba zabierać wszystkim bo jakiś cymbał wyda wszystko teraz i umrze z głodu na emeryturze ¯\(ツ)/¯
@tutajsiemylisz: nie powinno być ani jednego
Ukry powinny płacić ale nic nie dostawać. To poświęcenie na które jestem gotowy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Emerytury, podobnie jak wszystko inne powinny być finansowane jak w Norwegii. To znaczy z zasobów naturalnych. W Polsce ropy zbyt
A jeszcze bardziej jak im napiszesz, że w takim wolnościowym USA w większości stanów płaci płaci się 2% wartości nieruchomości rocznie w podatkach ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nasze Janusze by się zesrały, bo jak to opodatkowywać mityczny betonowy kapitał