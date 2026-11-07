Michał O., tokarz, sprawcą zamachu w Krakowie
Tak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska. Mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem. Poruszał się samochodem z rejestracją TOS (Ostrowiec Świętokrzyski).ArnoldZboczek
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Tak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska. Mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem. Poruszał się samochodem z rejestracją TOS (Ostrowiec Świętokrzyski).ArnoldZboczek
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