Wiemy juz, że strzelcem był Michał Oksiński, mieszkaniec Ostrowa Świętkorzyskiego, a dzien wcześniej o 21 godz., instagram.com/v.king013/ właściciel strzelnicy nieopodal jego miejsca zamieszkania dodaje relacje ze zdjęciem broni i napisem "tomorrow". To z jaką arogancją odpowiada ten człowiek na komentarze u siebie na ig pokazuje, ze ma równie sprany łeb