Niech zleci z rowerka. Chociaż tyle możemy zrobić.
Komentarze (69)
najlepsze
Za gościem niezwłocznie podjęto pościg, policjant prawie oddał życie, a przygłup będzie rzygał wysrywami
Ale nie byle jaki związek bo "Policyjną Solidarność " wymyślił sobie PIS, umieścił na tym stanowisku aspiranta który lojalnie pamięta kto mu tyle dał...
Tę lojalność przypłacił dyscyplinarką - ale jak widać niczego go to nie nauczyło.
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wszczeto-postepowanie-dyscyplinarne-wobec-szefa-policyjnej-s,nIdn,1024669
Złóż skargę, wniosek lub opinię
https://www.gov.pl/web/krrit/zloz-skarge-wniosek-lub-opinie
#telewizjarepublika #krritv
Nie zajmą się tak samo jak nigdy nie zajęli się TVPIS.
Jak napisałem, jedyne co to po zmianie władzy będzie można zrobić audyt i sprawdzić skalę zaniedbań i upolitycznienia. Takie zwycięstwo moralne, bo ani nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności ani to nie przekona żadnego wyborcy PIS/