jak pójdzie hurtem to będą mieli argument żeby się zając

Nie zajmą się tak samo jak nigdy nie zajęli się TVPIS.Jak napisałem, jedyne co to po zmianie władzy będzie można zrobić audyt i sprawdzić skalę zaniedbań i upolitycznienia. Takie zwycięstwo moralne, bo ani nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności ani to nie przekona żadnego wyborcy PIS/