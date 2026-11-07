Żałoba w Krakowie do 11 listopada. Decyzja Gibały
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował o podpisaniu zarządzenia wprowadzającego żałobę na terenie miasta. Sześć osób nie żyje, kilkanaście osób rannych.Fixen
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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował o podpisaniu zarządzenia wprowadzającego żałobę na terenie miasta. Sześć osób nie żyje, kilkanaście osób rannych.Fixen
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Komentarze (47)
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porównywanie wypadku komunikacyjnego z zamachem to już wyższy poziom choroby psychicznej.
@jeden_z_gapiow: nie zasługuje, bo w czym śmierć tych losowych osób jest lepsza od śmierci losowych osób na drodze?
Za to jak twój idol Macierewicz z Rydzykiem przyjedzie, PiSowska elita, to już radość masz w sercu,
A będzie tylko gorzej patrząc na to jaką psychozę starają się wytworzyć politycy PiS i media takie jak republika.
To podejzewam ze Karolek juz szykuje cos podobnego dla calej polski a nawet wszechswiata