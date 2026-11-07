S---------a w Krakowie. Tv republika i chore teorie spiskowe
Chorzy ludzie tworzą chore teorie spiskowe a to wszystko tylko w propagandowej tv republikaSzotyTv
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Chorzy ludzie tworzą chore teorie spiskowe a to wszystko tylko w propagandowej tv republikaSzotyTv
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Komentarze (92)
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Tu szczujnia tych a tam szczujnia tamtych
@high_tower: tylko że prawda, a pisowska prawda, to dwie różne rzeczy.
Pisz o pisowskiej prawdzie, bo wprowadzasz ludzi w błąd
Komentarz usunięty przez moderatora
@Kernydz: Moja teoria spiskowa lepsza niż twoja. Jak Republika snuje teorie, to wariaci i szczujnia, a jak Wykopki oskarżają Konfederację o dosłownie każde zło na świecie, to jest metafizyka i dowód wyższego intelektu.