Nagrały mu się ciekawe rzeczy.
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Później wychodzą typowo na żer.
@zagubionychromosom: Trudna genetyka ... czyli słynny wariant genu MAOA ¯\(ツ)/¯
pewnie niewiele osób sobie zdaje sprawę, w USA oczywiście był rasizm, ale to nie jest tak, że wszyscy biali byli mile widziani
biały to był Anglik, Niemiec czy Norweg. Polaków czy Włochów już niekoniecznie tam mile widziano i wprowadzano limity na wjazd do USA
@editores: Wódz ich sprzedawał za paczkę fajek, bo i tak nie miałby z nich żadnego pożytku. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2. Im się te batoniki po prostu należą!
3. To odszkodowanie za czasy niewolnictwa (czytaj: ich rodzina miała niewolników ale musieli ich uwolnić po zniesieniu niewolnictwa)