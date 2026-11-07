1. Nuffinki po prostu nie umieją czytać i nie wiedziały że mają brać tylko 1 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

2. Im się te batoniki po prostu należą!

3. To odszkodowanie za czasy niewolnictwa (czytaj: ich rodzina miała niewolników ale musieli ich uwolnić po zniesieniu niewolnictwa)