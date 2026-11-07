Tak sobie ponyślałem - warto zebrać w jednym miejscu wszystkich, o których trzeba pamiętać żeby im nie podawać ręki. Jeżeli ktoś jest antypolakiem, antypatriotą - to właśnie ci którzy wykorzystują tę tragedię w pierwszej godzinie do ideologicznych przepychanek. No dość już gadania - czas na poczet świń. Dodawajcie swoje w komentarzach.
Poczet najobrzydliwszych hien piszących o tragedii w Krakowie
Warto zebrać w jednym miejscu wszystkich, o których trzeba pamiętać żeby im nie podawać ręki. Jeżeli ktoś jest antypolakiem, antypatriotą - to właśnie ci którzy wykorzystują tę tragedię do politycznych przepychanek. No dość już gadania - czas na poczet hien i zwyczajnych świń.alfokloda0
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Komentarze (161)
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Bo nie jest zgodny z narracją opa
Myślę że stwierdzenie że ci policjanci dzisiaj zrobili więcej dobrego dla społeczeństwa niż on przez całe życie nie było by nadużyciem.
oczywiście sowiecka agentura przylazła szczuć razem ze zdrajcami z konfedepis
@Latarenko: Sprawca miał legalną b--ń, karabin AR-15. Pomyślmy, czy zabiłby tylu ludzi gdyby nie dostał pozwolenia?