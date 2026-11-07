Tak sobie ponyślałem - warto zebrać w jednym miejscu wszystkich, o których trzeba pamiętać żeby im nie podawać ręki. Jeżeli ktoś jest antypolakiem, antypatriotą - to właśnie ci którzy wykorzystują tę tragedię w pierwszej godzinie do ideologicznych przepychanek. No dość już gadania - czas na poczet świń. Dodawajcie swoje w komentarzach.