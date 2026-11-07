Policja: sprawca strzelaniny w Krakowie to Polak
Mogę potwierdzić, że sprawca to Polak powiedziała Onetowi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.Lipek12s
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Mogę potwierdzić, że sprawca to Polak powiedziała Onetowi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.Lipek12s
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Komentarz usunięty przez autora
https://wiadomosci.wp.pl/krakow/nieoficjalne-ustalenia-wiemy-kim-jest-sprawca-zamachu-w-krakowie-7348523206093280a