W tle głos rozsądku, stacja do kasacji
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Pewnie jeszcze zastało parę palet chińskich zegarków, a teraz nikt tego nie kupi.
Młode konfederaty będą przyklaskiwać, że to teatr dla gojów, żeby przykrywać inne afery.
A zegarki trzeba będzie przegrawerować na pamiątkę krakowskich ofiar...
stare babcie siedzą na wykopie czy boty?
https://streamable.com/135u51?src=player-page-share
HA TFU
Idol wykopków jak zwykle konsekwentnie po złej stronie
Daleki jestem od teorii spiskowych ale sam jestem ciekaw co knur z kamerzystą akurat dziś robił w Krakowie.
@DuchZoliborza: To jest obraz #patoprawica. Taniec na trumnach jest odstawiany od 2010r, a nie można zapomnieć Bosaka jak kłamał o "utajnionych" trupach w czasie powodzi.