Prawactwo jak zawsze zakłamane i obrzydliwe kreatury. Te pety nawet na tragedii muszą robić swoja prawacką hucpę i robić lans z reanimowaniem ludzi w tle i z zakłamanych prawackich ryjów sączy się nienawistny, zakłamany jad że niby policji nie ma w Krakowie bo tusek wywiózł do Warszawy pod trybunał. Ha tfuuu na prawackie ryje!