Hity

tygodnia

Strzelanina w Krakowie. Śmigłowiec lądował na Rynku Głównym
Strzelanina w Krakowie. Śmigłowiec lądował na Rynku Głównym
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Lekarz chciał 4k dniówki na NFZ a OKO press go broni
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Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
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Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
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Senat ustalił maks. stawkę lekarza 997 920 zł rocznie
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