S---------a w Krakowie. Śmigłowiec lądował na Rynku Głównym
Strzały w Krakowie pod kościołem Mariackim, jedna osoba postrzelona.Menelowe_plus
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Strzały w Krakowie pod kościołem Mariackim, jedna osoba postrzelona.Menelowe_plus
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No, a jak się miał dostać? Wziął b--ń i przyszedł/przyjechał.Przecież każdy musiałby mieć osobistego antyterrorystę stojącego za plecami, żeby tego pilnować.
Dowolną b--ń długą możesz sobie kupić w sklepie jak masz pozwolenie
https://www.gunszop.pl/platforma-ar-15-c-1_301_10_14_254.html
@Damntrain: Nie karabin tylko karabinek i nie maszynowy tylko automatyczny samopowtarzalny
Z tego co widziałem na zdjęciach to typowy AR-15 czyli cywilna wersja M16/M4
@walzky: mirko jest tak samo dla botów tyle że koalicyjnych. Taki dwupodział :).
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