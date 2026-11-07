Rachunki odjechały inflacji. Utrzymanie mieszkań podrożało o 77 proc.
Według analizy Mzuri w latach 2018-2024 łączne koszty utrzymania zasobów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zwiększyły się o prawie 77 proc.. Z kolei wydatki na świadczone usługi, w tym przede wszystkim ogrzewanie, ciepłą wodę, wodę, ścieki i odpady, wzrosły o około 88 proc.Skarbiec_Biz
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Komentarze (31)
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2 tys wywoz smieci (od 2027 - 2400 zl)
2640 zl okolo woda plus kanalizacja ( oczywiscie podwyzki od nowego roku)
1400 zl podatek od nieruchomosci
Okolo 12 -14 tys ogrzanie sezon
1100 zl ubezpieczenie
Dom 126m2.
W Polsce ciężko wybrzydzać - nie ma aż tylu wolnych mieszkań i ludzie walczą o każde