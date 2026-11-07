Hity

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Zamach w Krakowie. Są zabici i ranni. Strzały na Rynku Głównym
Zamach w Krakowie. Są zabici i ranni. Strzały na Rynku Głównym
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Strzelanina w Krakowie. Sakiewicz nie przepuści okazji...
Strzelanina w Krakowie. Sakiewicz nie przepuści okazji...
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Lekarz chciał 4k dniówki na NFZ a OKO press go broni
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Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
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Senat ustalił maks. stawkę lekarza 997 920 zł rocznie
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