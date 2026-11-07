Koło mnie spóldzielnia zatrudnia gości, którzy co dzień chodzą z dmuchawą i przedmuchują liście z miejsca na miejsce (poważnie - nie widziałem żadnego zmiatania, ani wywozu). Do tego pracuje w SM kilkadziesiąt osób, a jak chcesz coś załatwić to same problemy i się nie da...