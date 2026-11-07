PS3 PRO V4 – 900/1000Mhz RSX/4,525Ghz Cell/XDR 4tb Hdd
Siema:
Przedstawiam Wam mój najnowszy mod PS3 PRO V4 a co zostało tym razem zrobione:
- Customowa obudowa wykonana ręcznie (dodatkowe plastiki, włókno szklane, szpachla, zywica epoksydowa, 3 rodzaje lakieru w sprayu do plastiku, emblematy zakupione na aliexpress)
Sama obudowa zachowała swoją początkową funkcjonalność, i jest rozkładana jak wcześniej, a sam serwis/konserwacja jest jeszcze prostsza dzięki niezależnemu dostępowi zarówno od góry, jak i od dołu.
- chłodzenie zostało przeprojektowane, zastosowałem tutaj chłodzenie wodne AIO 120mm 2 sztuki, po jednej na RSX i Cell
- Wentylatory 2 x 120mm Noctua G2
- manualny regulator prędkości obrotów dla wentylatorów (blokopompy sterowane niezależnie przez syscon i CFW)
- rozbudowałem chłodzenie sekcji zasilania VRM, oraz wyciąłem backplate tak aby spasować 2 blokopompy
- Pamięci XDR dostały miedziany radiator wpinany na clamp i żel termiczny
- Dyski to: 512gb SSD system, 2TB PS3 ISO, 1TB PS2 ISO, 500GB PS1 ISO Podłączone do aktywnego HUBa USB i portu konsoli
- W konsoli wykonane CFW 4.93 EVILNAT/WEBMAN/COBRA etc.
- Płyta główna wykonana na bazie CECHG SEM-001 przez Pawła z Fix Mix Electronics a w niej:
- wymiana nectokin na tantalizery z ceramiką na płytkach RIP-FELIX
- korekcja napięcia VDDR z 1.2v do 1v
- Frankenstein RSX z 90nm do 40nm
- pełny delid CELL i RSX
- na rdzeniach CELL i RSX Honywell PTM7950, na vram i VRM oraz mostkach żel termiczny thermal grizzly, na IHS MX-6
- Zasilacz został wymieniony na mocniejszy z 32A na linii 12V APS-227 celem zapewnienia odpowiedniej mocy dla OC
- Celem dodania obsługi pada z PS5 dołożono WINGMAN XE2
- RSX podkręcony do wartości 900mhz core 1000mhz mem (to może ulec zmianie)
- CELL podkręcony do wartości 4,525ghz (to może ulec zmianie)
- XDR memory podkręcona do wartości 4,525ghz (to może ulec zmianie)
Całość została wyposażona w dodatkowe radiatory na krytycznych elementach, oraz przepływ powietrza został tak obliczony, aby był większy od oryginalnego, przy praktycznie zerowym hałasie.
- Chłodnice są nowe, blokopompy po regeneracji a całość została zapełniona płynem do chłodnic miedziano-aluminiowych od THELMALTEC T-1000
Całość z powstawania projektu, oraz przyszłe materiały i testy można jak zawsze zobaczyć na moim kanale YT RGL Retro Gaming Lab do czego jak zawsze zachęcam.
Dajcie znać co sądzicie o tym buildzie
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Komentarze (73)
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