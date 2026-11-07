PS3 PRO V4 – 900/1000Mhz RSX/4,525Ghz Cell/XDR 4tb Hdd

Siema:

Przedstawiam Wam mój najnowszy mod PS3 PRO V4 a co zostało tym razem zrobione:

- Customowa obudowa wykonana ręcznie (dodatkowe plastiki, włókno szklane, szpachla, zywica epoksydowa, 3 rodzaje lakieru w sprayu do plastiku, emblematy zakupione na aliexpress)

Sama obudowa zachowała swoją początkową funkcjonalność, i jest rozkładana jak wcześniej, a sam serwis/konserwacja jest jeszcze prostsza dzięki niezależnemu dostępowi zarówno od góry, jak i od dołu.

- chłodzenie zostało przeprojektowane, zastosowałem tutaj chłodzenie wodne AIO 120mm 2 sztuki, po jednej na RSX i Cell

- Wentylatory 2 x 120mm Noctua G2

- manualny regulator prędkości obrotów dla wentylatorów (blokopompy sterowane niezależnie przez syscon i CFW)

- rozbudowałem chłodzenie sekcji zasilania VRM, oraz wyciąłem backplate tak aby spasować 2 blokopompy

- Pamięci XDR dostały miedziany radiator wpinany na clamp i żel termiczny

- Dyski to: 512gb SSD system, 2TB PS3 ISO, 1TB PS2 ISO, 500GB PS1 ISO Podłączone do aktywnego HUBa USB i portu konsoli

- W konsoli wykonane CFW 4.93 EVILNAT/WEBMAN/COBRA etc.

- Płyta główna wykonana na bazie CECHG SEM-001 przez Pawła z Fix Mix Electronics a w niej:

- wymiana nectokin na tantalizery z ceramiką na płytkach RIP-FELIX

- korekcja napięcia VDDR z 1.2v do 1v

- Frankenstein RSX z 90nm do 40nm

- pełny delid CELL i RSX

- na rdzeniach CELL i RSX Honywell PTM7950, na vram i VRM oraz mostkach żel termiczny thermal grizzly, na IHS MX-6

- Zasilacz został wymieniony na mocniejszy z 32A na linii 12V APS-227 celem zapewnienia odpowiedniej mocy dla OC

- Celem dodania obsługi pada z PS5 dołożono WINGMAN XE2

- RSX podkręcony do wartości 900mhz core 1000mhz mem (to może ulec zmianie)

- CELL podkręcony do wartości 4,525ghz (to może ulec zmianie)

- XDR memory podkręcona do wartości 4,525ghz (to może ulec zmianie)

Całość została wyposażona w dodatkowe radiatory na krytycznych elementach, oraz przepływ powietrza został tak obliczony, aby był większy od oryginalnego, przy praktycznie zerowym hałasie.

- Chłodnice są nowe, blokopompy po regeneracji a całość została zapełniona płynem do chłodnic miedziano-aluminiowych od THELMALTEC T-1000

Całość z powstawania projektu, oraz przyszłe materiały i testy można jak zawsze zobaczyć na moim kanale YT RGL Retro Gaming Lab do czego jak zawsze zachęcam.

Dajcie znać co sądzicie o tym buildzie 