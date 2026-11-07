Skan twarzy dzieci myli się o kilka lat, więc dokument pokażą też dorośli
Miało chronić dzieci, a sprawdzać będzie wszystkich. Brytyjski regulator Ofcom ocenił, że sam skan twarzy nie wystarczy i potrzebny będzie dokument lub bank. Big Brother Watch ostrzega, że to krajowy system identyfikacji wprowadzany tylnymi drzwiami i koniec anonimowości w sieci.Binkanu
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Komentarze (20)
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#clownworld
Discord zaczął wymagać skanu dowodu, karty kredytowej albo selfie.
Za 2.28zł kupiłem indyjskie konto z potwierdzonym wiekiem, dostępem do maila i zmieniłem wszystko na swoje.
Jeszcze tego brakuje, żeby apka do memów, gadania z innymi graczami czy oglądania śmiesznych obrazków wymagała moich danych.
Żeby znów gdzieś wyciekły, bo nigdy nie uwierzę, że nie będą tego przechowywać
Komentarz usunięty przez autora
Tobie to chyba po to żebyś mógł zabłysnąć takim głębokim komentarzem.
Podobno nie ma głupich pytań, czy to wyjątek potwierdzający regułę?