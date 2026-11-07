I tak właśnie rozwiązanie przedstawiane jako ochrona dzieci zaczyna wymagać od wszystkich dorosłych udowadniania, kim są. Problem polega na tym, że weryfikacja wieku to jedno, a przekazywanie dokumentów czy danych bankowych kolejnym serwisom to zupełnie inna sprawa. Trudno się dziwić, że ludzie mają obawy o prywatność i anonimowość w internecie. Pytanie tylko, gdzie wyznaczyć granicę, żeby chroniąc najmłodszych, nie zamienić zwykłego korzystania z sieci w ciągłe legitymowanie się.