Skarga do KRRiT to normalne prawo widza, jeśli uważa, że stacja narusza przepisy. Czym innym jest jednak zgłaszanie konkretnych materiałów, a czym innym organizowanie masowej akcji z góry nastawionej na odebranie koncesji. O tym, czy doszło do naruszenia prawa, powinien decydować regulator na podstawie materiałów i obowiązujących przepisów, a nie liczba wysłanych formularzy. Wolność mediów musi działać również wtedy, gdy nie podoba nam się to, co dana stacja pokazuje.