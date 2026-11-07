Aresztowano prezydenta Paragwaju. "Największy skandal korupcyjny w naszej histor
Aresztowano prezydenta Paragwaju. Upadek banku, połowa obywateli bez możliwości wypłaty pieniędzy.Nieszkodnik
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Aresztowano prezydenta Paragwaju. Upadek banku, połowa obywateli bez możliwości wypłaty pieniędzy.Nieszkodnik
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Komentarze (30)
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Paragwajski Senat usunął z urzędu prezydenta Santiago Penę, który został następnie zatrzymany w związku ze skandalem wokół upadłości banku internetowego Ueno. Głową państwa został dotychczasowy wiceprezydent Pedro Alliana.
A u nas dalej naciskają na likwidację żywej gotówki...
@Nieszkodnik: Kocie, jak to połączyłeś?
Jestem bardzo ciekawy.