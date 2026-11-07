Internet umiera? Już ponad połowa ruchu w sieci to automaty
Ponad połowę ruchu w sieci generują już boty. Teoria martwego internetu zyskuje na znaczeniu. Część zwolenników tej teorii idzie jeszcze dalej, uważając, że internet został celowo przejęty przez zautomatyzowane sieci, które mają wpływać na nasze opinie, zainteresowania i decyzje zakupowe.etepetete
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Komentarze (27)
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Teraz tylko gorzej.
Widać to nawet po wypoku.
Bardziej obawiam się debili i hejtu, którzy za pieniądze lub ze zwykłej głupoty i przekonań są w stanie wszystko napisać.