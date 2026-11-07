Mirki, potrzebujemy pomocy. W rezerwacie Kwiecewo trwa osuszanie rozlewiska. Na miejscu jest błoto, smród i śnięte ryby. To ma być projekt ochrony przyrody.



Sprawę nagłaśnia Andrzej Szczurek Waszczuk, fotograf przyrody pochodzący z Kwiecewa, który dokumentuje to miejsce od lat. Teraz nagrał, jak rezerwat wygląda podczas prac. Zobaczcie film i sami oceńcie! wybaczcie jakość!



Prace prowadzi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu za ponad 6 mln zł. Odbywają się na podstawie zarządzeń RDOŚ w Olsztynie. PTOP tłumaczy, że osuszanie i usuwanie roślinności ma poprawić warunki dla ptaków. Ale jest też to, co widać na miejscu: martwe ryby. Ich obecność potwierdziły już Wody Polskie.



Chcemy konkretnych odpowiedzi od PTOP i RDOŚ. Ile ryb padło i kto to policzył? Co zrobiono, żeby je ratować? Czy sprawdzono, co dzieje się z chronionym piskorzem, płazami i innymi zwierzętami żyjącymi w rozlewisku? Jak osuszanie wpłynie na pokarm ptaków wiosną? Szczurek pokazuje obraz z miejsca, niech odpowiedzialni za projekt pokażą wyniki kontroli i dokumenty, na których opierają swoje zapewnienia.



Gdyby z tego błota wystawały głowy psów albo kotów, sprawa byłaby wszędzie. Ryby też się duszą i umierają. Nie przewijajcie tego obojętnie.Pomóżcie nagłośnić film. Wykopcie, udostępnijcie, oznaczcie dziennikarzy. Jeśli macie zdjęcia lub dokumenty z Kwiecewa, wrzućcie je w komentarzach. Potrzebujemy niezależnej oceny tego, co dzieje się w rezerwacie.