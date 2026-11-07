W samym tylko szpitalu Kopernika w Łodzi najniższe wynagrodzenie sięga niemal pół miliona złotych, a najwyższe przekracza dwa miliony.
Trudno w takiej sytuacji nie zadać pytania o racjonalność i sprawiedliwość całego systemu. Nie chodzi o to, by odbierać komukolwiek prawo do wysokich zarobków, ale o proporcje, przejrzystość i odpowiedzialność za publiczne pieniądze.
Jeżeli system ochrony zdrowia wymaga ciągłego dokładania środków, a jednocześnie funkcjonują w nim tak ogromne dysproporcje wynagrodzeń, to najwyższy czas przyjrzeć się jego zasadom. Ten system jest patologiczny i wymaga gruntownej zmiany.
Komentarze (32)
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@zdunek89:
Zawsze można ich odpowiednio opodatkować 😀