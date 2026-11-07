Pensje budżetowe zasze powinny być oparte o średnią krajową. Oczywiście lekarz powinien zarabiać dobrze, ale nieprzyzwoicie więcej niż reszta społeczeństwa. Lekarz, nauczyciel, polityk powinni zarabiać więcej niż przeciętna i do każdego z budżetówki można przypisać wskaźnik. I to jest sprawiedliwe bo gdy kraj się rozwija to pensje rosną proporcjonalnie. I oczywiście jeśli odnosimy się do średniej to część budżetówki będzie zarabiała mniej niż średnia np świeżaki w pracy. jest jeszcze kwestia obciążenia Pokaż całość