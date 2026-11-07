Prawda jest taka, że każdy lekarz może wystawić każdy lek. Ma prawo zrobić to zgodnie z wiedzą medyczną i przepisami prawa (nawet of label).

Myk polega na tym, że bierze na siebie odpowiedzialność za każdą ordynację.

...tylko dlatego pacjenci słyszą często w POZ, że rodzinny nie może czegoś wystawić. Może, ale nie chce brać za to odpowiedzialności, czy być może nie czuje się kompetentny.