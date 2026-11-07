Ozempic od dentysty. Ujawniamy: blisko 20 tys. recept w ciągu roku
Jak ustaliła Wirtualna Polska, w 2025 r. dentyści wystawili blisko 20 tys. recept na leki z semaglutydem, stosowane w lestarnak
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Jak ustaliła Wirtualna Polska, w 2025 r. dentyści wystawili blisko 20 tys. recept na leki z semaglutydem, stosowane w lestarnak
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Komentarze (18)
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Myk polega na tym, że bierze na siebie odpowiedzialność za każdą ordynację.
...tylko dlatego pacjenci słyszą często w POZ, że rodzinny nie może czegoś wystawić. Może, ale nie chce brać za to odpowiedzialności, czy być może nie czuje się kompetentny.
Lekarz nie mówi, że jest dentystą.
Wiedza medyczna dentystów jest zerowa, nie powinni mieć prawa wystawiania jakichkolwiek recept oprócz kilku antybiotyków i przeciwbólowych.
im szybciej zrozumiecie, ze kasta moze wiecej, tym lepiej dla was