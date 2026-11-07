Francja: 30 miesięcy więzienia za strzały w samoobronie
Francuz ostrzelał napastników podczas próby porwania. Sąd uznał, że działał z zemsty, a nie w obronie własnej.Otokrypto
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Francuz ostrzelał napastników podczas próby porwania. Sąd uznał, że działał z zemsty, a nie w obronie własnej.Otokrypto
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Komentarze (16)
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xD Jeśli to prawda, to Francja jest g.wnokrajem z kartonu. W Teksasie taki gość nie dostałby żadnych zarzutów.
Koleś strzelał w ciągu dnia na ulicę praktycznie. No i musi być jakiś wyjątkowo pechowy, z ciągle chcą go porwać xD
Bo wrzuciłeś info:
sprytnie usuwając
Ciekawe że jakiś arab ma takie problemy, że ciągle go ktoś chce dorwać, ma b--ń i strzela do uciekających z balkonu na ulicę. Na bank przypadek, kolejny uczciwy obywatel prześladowany przez przestępców xD
Sorry
Generalnie to dane bogaczy powinny być jawne. Właśnie po to aby tym bogaczom zależało na zapewnieniu bezpieczeństwa w państwie. I powinien być zakaz jakichś prywatnych zamykanych osiedli. Z tego samego powodu.
Jak głosują na władzę które drenuje społeczeństwo i zwiększa przestępczość to tak mają. Powinno być tak jak w Norwegii że w
A w rzeczywistości? Gość kupił nielegalną klamkę i zaczął walić do uciekających typów xd
Krzyczę że hurr durr we Francji lewactwo, brak praworządności i upadek cywilizacji.
Możesz mi zacytować skąd wiesz że: