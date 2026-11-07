Ciekawe czy to rzeczywisty kontekst, czy np nie było tak, że owszem strzelał w samoobronie ogólnie, ale po chwili stało się to pretekstem do użycia tzw "excessive force" i śledztwo wykazało, że faktycznie skorzystał z okienka żeby eskalować / próbować kogoś zabić. Zwłaszcza, że: "Jeden z pocisków utkwił nad bramą garażową, kilka metrów od dzieci chodzących po okolicy." - Oczywiście popieram prawo do możliwości zabicia kogoś - jeśli chce mnie okraść lub Pokaż całość