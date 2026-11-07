Z filmu dowiadujemy się że błąd działa na wersji konsolowej na Playstation3 a na komputerze jest niestety niemożliwy do powtórzenia zaś sam twórca szuka kogoś czy podobnie sprawa się ma na Xbox360. Należy odpowiednio eliminować policyjnych npc by każdy z nich wpadał w stan ciężko rannego - to uniemożliwi grze despawn i każdy kolejny policjant będzie stopniowo zapełniał pamięć konsoli aż do momentu gdy gra nie będzie w stanie spawnować kolejnych policjantów. Jest najpewniej pierwszym człowiekiem na świecie który coś takiego udokumentował. Jedyny symbol na radarze to uszkodzony helikopter