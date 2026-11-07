Twórca małego kanału miesiąc przed premierą GTA6 opublikował ciekawy błąd oraz sposób jego odtworzenia - czyli możliwość wykończenia całej policji w GTA4
Znalezisko zostało dostrzeżone i udostępnione szerzej przez popularnego twórcę wyszukującego błędy w GTA - Artkovala na jego Facebooku i koncie X
Z filmu dowiadujemy się że błąd działa na wersji konsolowej na Playstation3 a na komputerze jest niestety niemożliwy do powtórzenia zaś sam twórca szuka kogoś czy podobnie sprawa się ma na Xbox360. Należy odpowiednio eliminować policyjnych npc by każdy z nich wpadał w stan ciężko rannego - to uniemożliwi grze despawn i każdy kolejny policjant będzie stopniowo zapełniał pamięć konsoli aż do momentu gdy gra nie będzie w stanie spawnować kolejnych policjantów. Jest najpewniej pierwszym człowiekiem na świecie który coś takiego udokumentował. Jedyny symbol na radarze to uszkodzony helikopter
Dla niecierpliwych od 15:20 pokazuje końcowy rezultat
#kiszak #gta #gry #gta4 #gta6
Komentarze (53)
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Sama gra na tych 20 klatkach to istna katorga a jeszcze dochodzi jego sposób wypowiedzi
Daj pan spokój...