Kupił ziemię od Kościoła za 4 mln zł. Teraz kuria nie chce oddać 116 ha
Archidiecezja złożyła pozew o unieważnienie umowy przedwstępnej. Hierarchowie powołują się na prawo kanoniczne, a przed sądem jako dowód przedstawiają sfałszowanego maila.AlbertWesker
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Komentarze (21)
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@Relkin:
jeszcze zeby mieli racje, ale EUR w tym czasie nie byl az tak nisko wyceniane, zeby to mialo znaczenie :))
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Przekręciłeś tam wszystko co tylko można było :)