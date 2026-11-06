Przejrzałem tak pobieżnie (brak czasu na zagłębianie się) trochę stron ustawy i tak jest trochę XD na wniosek urzędnika można dostać cenzurę z zaborem mienia czy grzywną. Wygląda to trochę niebezpiecznie dla zwykłego człowieka, jakby się urzędnikowi odkleiło, a przecież w administracji nie jeden gagatek czy świr ideologiczny siedzi. To po to jest ten cyrk z trybunałem by odwrócić uwagę od tego dokumentu, czy coś jeszcze innego wyprawiają? W jednym punkcie nawet Pokaż całość