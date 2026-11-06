Druk 3003 przegłosowany przez Sejm!
Zamrażanie kont, blokowanie majątku, a nawet przymusowy zarząd i przejęcie własności. Bez wyroku skazującego. Decyzją administracyjną. Ze skutkiem natychmiastowym. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo państwa i przeciwdziałanie obcym wpływom.1988BaZyL
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Komentarze (109)
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A to co ma przejść, leci jak woda. Ostatnio szybciutko podpisał byś stracił prawo jazdy na czerwonym na przejeździe kolejowym, który nie ma pomarańczowego światła.
Przejazdy stały się teraz dla mnie krytycznie niebezpieczne, bo gdy wcześniej zawsze skanowałem prawą/lewą stronę i zużywałem z 95% uwagi na to, czy nie jedzie pociąg bez względu na nie tak istotne czerwone światło, które mogłoby się nagle zapalić przed oczami i rogatki, teraz skanuję z w--------i na maksa oczami jak jakiś totalny debil, światło, by mi się nie zapaliło na 3
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"rząd specjalistów" króciutko z plebsem. Na kogo było głosowane wykopki?
@Apurzum: Czy karta rodziny reżimowej?