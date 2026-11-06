Hity

tygodnia

Lekarz chciał 4k dniówki na NFZ a OKO press go broni
2509
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
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Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
2459
Stop 3003. Stop ACTA.
Stop 3003. Stop ACTA.
2303
Lekarze zatrudnieni "na papierze": nikt nie zna skali problemu
Lekarze zatrudnieni "na papierze": nikt nie zna skali problemu
2126

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