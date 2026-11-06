Nie mam, nigdy nie miałem i nigdy mieć nie będę. Właśnie z takiego powodu nie mam żadnej karty lojalnościowej. Ani Lidl, Biedronka, Żabka, Orlen. Wszystko ma swoją cenę- a dane wbrew pozorom dane są bardzo cenne. Dzięki temu reklamy które mi się wyświetlają (które już ublocka jakoś przejdą) są nic nie znaczącym dla mnie gownem.



Moim ulubionym przykładem sprzedaży danych przez Polaków jest aplikacja PayEye.

Na jakimś złocie foodtrucków, była promocja- załóż Pokaż całość