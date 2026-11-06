Za zniżki w sklepach Żabka płacimy własną prywatnością.
Parę dni temu Żabka ogłosiła, że wprowadza nowy program lojalnościowy. By z niego skorzystać, trzeba m.in. zaakceptować nowe zasady, w tym Politykę Prywatności. Przeczytałem Politykę Prywatności programu Żappka i włos zjeżył mi się na głowie.kepmip_pl
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Komentarze (76)
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Ehh, najgorsze że możemy sobie dbać o prywatność, ale zawsze wśród znajomych znajdzie się jakaś ameba, co sprzeda twoje dane.
Jak to w ogóle może być legalne? Przecież jak zdobędą mój numer przez znajomego, to nie wyraziłem na to swojej zgody, żeby go przechowywali i przetwarzali.
Ale za zapsa, bo za zlotowke za drogo XD
Lobbowała za zakazem handlu w niedzielę.
Ja tam tylko kupuję doładowania do Steam ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Moim ulubionym przykładem sprzedaży danych przez Polaków jest aplikacja PayEye.
Na jakimś złocie foodtrucków, była promocja- załóż
@pasczakk: Uuuu Panie, ale Ty masz silna wolę!
Kurdę, a wszyscy do tej pory myśleli, że ci sprzedawcy, którzy są zmuszani do każdorazowego przypominania klientom o używaniu aplikacji Żabka - robią to dla zgrywy, a sama aplikacja jest wdrożona i utrzymywana żeby zbierać punkty i żeby było nastolatkom wesoło ( ͡° ͜ʖ ͡°)