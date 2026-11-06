Emeryci = współcześni niewolnicy, własność państwa. Grupa (pomijając raczej wąską grupę tych dla których emerytura nie jest głównym źródłem dochodu) ludzi którzy są w 100% uzależnieni od Państwa, można nimi dowolnie manipulować poprzez waloryzowanie (lub nie) emerytur, dodatki (typu 13 i 14) i inne świadczenia. Najprostsze do kupienia głosy.