ZUS => ponad 100 tys. trzynastek trafia za granicę
Ponad 100 tys. polskich trzynastek i czternastek trafia do emerytów mieszkających poza krajem. Najwięcej świadczeń dostają seniorzy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Dane ujawnione w Sejmie pokazują, że dodatkowe emerytury wędrują na niemal wszystkie kontynentyfreedomseeker
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
@Besticandois0: Nie.
A zaraz do tego jeszcze dołączą Hindusi xd
https://wykop.pl/link/7695441/doplacimy-do-emerytur-dla-hindusow-ta-umowa-juz-czeka
https://mail.slonecznystok.pl/polityka/kraj/balinski-zus-wyplaca-izraelczykom-emerytury-i-renty.html
@ebce: ostatnio obserwowałem znajomego 63 lata.
Będzie dobrze jak dociągnie do 65. Ledwie szedł a ktoś Ci powie, że masz robić do 68 czy 70. Chyba na 2/5 etatu czyli dwa dni w tygodniu.
Tylko w artykule napisali, że razem wzięte te nacje to nawet nie 0.1% wszystkich świadczeń tego typu wychodzących za granice
@hunteroza: hahaha, jakie przeciw? Z po było więcej przeciw niż u nich ( ͡° ͜ʖ ͡°)