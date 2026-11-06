Jak epoka lodowcowa wpływa na współczesną mapę zanieczyszczeń?
Lądolody, które sunęły przez obszar dzisiejszej Polski, ukształtowały pagórki, jeziora i torfowiska. Jak wykazali geolodzy z UW, ta polodowcowa rzeźba terenu zdradza również, gdzie w glebie zatrzymują się kadm i ołów a więc które miejsca są najbardziej narażone na kumulację metali ciężkich.Lifelike
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Komentarze (14)
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@Polak_PL: Jeśli chodzi o ścisłość, to nie minęła, a aktualnie mamy do czynienia z interglacjałem. Epizody nasuwania się i cofania czapy lodowej w Europie trwają nieustannie od 2,5 mln lat. Zakładając wyłącznie naturalne czynniki wpływające na klimat, to lądolód wróci do Europy za około 50 tys. lat