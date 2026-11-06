Lądolody, które sunęły przez obszar dzisiejszej Polski, ukształtowały pagórki, jeziora i torfowiska. Jak wykazali geolodzy z UW, ta polodowcowa rzeźba terenu zdradza również, gdzie w glebie zatrzymują się kadm i ołów a więc które miejsca są najbardziej narażone na kumulację metali ciężkich.