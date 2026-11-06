Z partnerem gwałciła własne dzieci. Wyrok dla kobiety? Trzy lata więzienia...
Dopuściła się okrutnych czynów wobec własnych dzieci. Kobieta jest na wolności i według jawnego rejestru p-------w przebcorsa900
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Dopuściła się okrutnych czynów wobec własnych dzieci. Kobieta jest na wolności i według jawnego rejestru p-------w przebcorsa900
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Komentarze (16)
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Aha.
https://katowice.tvp.pl/96342583/gwalcili-male-dzieci-w-wieku-15-roku-3-i-4-lat-jest-wyrok-w-waznej-sprawie
Co jeszcze wyjdzie z tego miasta?
https://www.youtube.com/watch?v=PV5063fjZ6I
Zrobiła to własnemu dziecku, dla tego dziecka to chyba gorsze niż śmierć i do tego zoofiliia.