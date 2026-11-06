To jest wspaniałe, jak Tusk umie naprawić problem, jednocześnie go nie naprawiając.

Żadnych reform, żadnych radykalnych zmian, nikomu nie nacisnąć na odcisk, woda ma być ciepła, a budżet ma się nie rozsypać do wyborów.

Jesteśmy w d..urze i najważniejsze, żeby się tam urządzić, a nie próbować wydostać.