Senat ustalił maks. stawkę lekarza 997 920 zł rocznie
Zgodnie z ustaleniami senatu, stawka maksymalna lekarza została ustalona na 997920zł. - czyli problem milionerów rozwiązany. W końcu do milionera brakuje 2080zł xDDDtomasztomasz1234
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Komentarze (36)
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Absurd
A tak wygladaja zarobki w europie. W polsce lekarz zarabia najwiecej, najwiecej rowniez wzgledem sredniej krajowej
Mowimy o wspolczynniku x8 w stosunku do sredniego wynagrodzenia obywatela. Inne kraje nie przekraczaja mocno x3.5.
Mamy jedna z slabszych gospodarek w tym rankingu, a placimy najwiecej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czyli bardziej realna wartosc ile u nas zarabia jeden obywatel. Bo srednia, jak to srednia jest zawyzana przez najwyzej zarabiajacych. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Żadnych reform, żadnych radykalnych zmian, nikomu nie nacisnąć na odcisk, woda ma być ciepła, a budżet ma się nie rozsypać do wyborów.
Jesteśmy w d..urze i najważniejsze, żeby się tam urządzić, a nie próbować wydostać.
Na drogi, na których nie znajdziesz wybojów
Rosną nowe bloki i nie ma wypadków
W czystych szpitalach ludzie umierają rzadko
Mamy extra rząd i super prezydenta
Ci wszyscy ludzie to
@deriksz: taka tradycja.
@Cactushead: tym jednym prostym trikiem sprawili, że to już nie jest LEKARZ MILIONER ( ͡° ͜ʖ ͡°)