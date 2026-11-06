Tylko że porównujesz dwie różne rzeczy. Te 6,179% to rentowność polskich obligacji w PLN, a SAFE jest pożyczką w euro. Polska 8 stycznia 2026 r. wyemitowała własne obligacje 10-letnie w euro z rentownością 3,739%.Do tego SAFE oznacza wieloletnie zobowiązanie walutowe. Przy osłabieniu złotego koszt spłaty w PLN rośnie.