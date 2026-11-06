Koszt pożyczki SAFE dla Polski idzie w górę. Ryzyko kursowe daje się we znaki
Polska ma otrzymać z unijnego programu SAFE w sumie 43,7 mld euro. Wartość pożyczki wyrażona w europejskiej walucie się nie zmienia, ale jej ciężar liczony w złotych rośnie wraz z osłabieniem polskiej waluty. Do tego dochodzi coraz wyższy koszt finansowania.Nauta
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Komentarze (63)
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Rentowność polskich obligacji 10-letnich w tym momencie: 6,1790% - https://notowania.pb.pl/obligacje/tabela
SAFE to teraz 3,32% lub 3,40%.
Tylko że porównujesz dwie różne rzeczy. Te 6,179% to rentowność polskich obligacji w PLN, a SAFE jest pożyczką w euro. Polska 8 stycznia 2026 r. wyemitowała własne obligacje 10-letnie w euro z rentownością 3,739%.
Do tego SAFE oznacza wieloletnie zobowiązanie walutowe. Przy osłabieniu złotego koszt spłaty w PLN rośnie.