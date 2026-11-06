Niedziele handlowe 2 razy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie. Jest nowy projekt
Projekt zakłada handel w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, zamiast tylko kilku niedziel handlowych w ciągu roku. Pracownicy mieliby otrzymywać za pracę w taką niedzielę podwójne wynagrodzenie i dodatkowy dzień wolny. Zakaz handlu nie obowiązywałby w pierwszą i trzecią niedzielę miesiącaSkarbiec_Biz
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Komentarze (68)
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Nie od razu Rzym zbudowano, ale kierunek jest czytelny. I za kilka lat ten numer już nie przejdzie.
Dzięki temu systemowi pracownicy będą mieli niebywałą okazję nie tylko otrzymać premie/bonus motywacyjny, ale w dodatku go odpracować.
Niemcy by lepiej tego nie wymyślili.
w takich punktach pracuje sie w systemie rownowaznym - robisz w niedziele a za to masz inny dzien wolny i jest normalna stawka bez zadnych dodatkow (bo to nie sa nadgodziny)
@Boobees: ale chcą zrobić tak, żeby to tak działało. O tym jest artykuł.