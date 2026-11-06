Potentatom alko totalnie odwaliło? Wulgarni, fizyczni, kłamliwi.
Piękny obiekt wytwórni nalewek przykuwa uwagę, także moją. Wyciągam kamerą i spotykam się z absurdalnym, także fizycznym atakiem. Spróbują nazmyślać przestępstw by wsadzić mnie do więzienia. Wzywają służby twierdząc, że biłem i groziłem 6ronią.LudzieToDebile
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Komentarze (53)
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Czy zatrudnia osoby będące w pracy pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających?
Czy Kononowicz zmartwychwstał?
Stosujesz takie podprogowe zagrywki.
Może podpowiem tobie i innym obrońcom cieciów i milicjantów. Chodzi mu o łamanie prawa przez służby, a że nagrywanie budynków firm działa na nich jak płachta na byka to masz efekty.
Autor materiału też urodą nie grzeszy
@piotr-glabik: Tak, ciekawe.
A ja mam pytanko odnośnie poprzedniego materiału. Policjant bez żadnego nakazu może wbić do takiej biedronki i przejrzeć monitoring?
@PolarnyKaktus: a jaki w tym problem? Do mieszkania też może wejść bez nakazu jak go wpuścisz.
W sumie nie znam się aż tak,