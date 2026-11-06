Trochę nie kumam. Na czym polega ten audyt? Koleś z telefonem chce wbijać na halę produkcyjną czy jak ? Zastanawia mnie jak ten audyt miałby wyglądać, gość miał jakiś plan co chce sprawdzać czy jak ? Od teraz można wpuszczać wariatów np. do firm produkujących żywność i czekać aż włoży palec który przed chwilą trzymał w dupie w żywność i rozniesie bakterie e coli ?



W sumie nie znam się aż tak, Pokaż całość