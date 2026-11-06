Hity

tygodnia

Lekarz chciał 4k dniówki na NFZ a OKO press go broni
2508
Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
2458
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
2449
Stop 3003. Stop ACTA.
Stop 3003. Stop ACTA.
2293
Lekarze zatrudnieni "na papierze": nikt nie zna skali problemu
Lekarze zatrudnieni "na papierze": nikt nie zna skali problemu
2117

Powiązane tagi