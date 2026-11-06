Spowodował wypadek i uciekł. Za kierownicą pijany lekarz.
Miał blisko promil alkoholu, doprowadził do zderzenia z innym samochodem i odjechał, pozostawiając poszkodowaną kobietę.ryssiek
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Miał blisko promil alkoholu, doprowadził do zderzenia z innym samochodem i odjechał, pozostawiając poszkodowaną kobietę.ryssiek
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Komentarze (17)
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On po prostu pojechał do najbliższego szpitala, żeby karetkę przysłać.
- pani cofała i zawadziła o samochód pana konowała... hmm, pana szanowanego profesura dochtura Janusza Wyrwigrosza,
- pan dochtur zmęczony 7-dniowym dyżurem w stanie szoku wywołanym przez panią kierującą udał się na spoczynek.
sitwy razem silne
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