Pies pogryzł dziewczynkę w Szubinie. Właścicielka stanie przed sądem
31 października w Szubinie w gminie Krośniewice (woj. łódzkie) pies o nieustalonej rasie pogryzł dziewczynkę. Dziecko trafiło do szpitala. Policja namierzyła już właścicielkę zwierzęcia i skierowała do sądu wniosek o jej ukaranie. Sprawę nagłośnił lokalny portal eKutno.pl.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (14)
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- 500 zł grzywny, bo to najwyższa kara jaką można w Polsce zasądzić
- kosztami sądowymi obciążyć skarb państwa
Bo za pogryzie niewolni... tfu zwykłego Polaka to jest mandat 500zl a nie sprawa w sądzie
Czyli zwykły kundel.
Pies rasy typu pies.