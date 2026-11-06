Żyjemy w kraju absurdów. Masz automat rozmawiasz przez telefon jedną ręką i toczysz się w korku to mandat i punktów prawie tyle co wjazd na przejazd kolejowy. Z drugiej strony możesz ten telefon mieć na uchwycie gnać 140 i klepać smsy palcem i już wszystko git XD. Ciekaw też jestem jak mu udowodnią że grał w grę. Bo to że była odpalona to nie znaczy że jeszcze poświęcał jej uwagę. Mi też Pokaż całość