Najechał na serwis zmieniający koło na S8 i zabił ludzi. Na smartfonie miał grę.
Latem kierowca ciężarówki na trasie S8 wjechał w busa serwisu, który przyjechał zmienić koło po awarii. Zabił dwóch ludzi. Jak ustalił brd24.pl na jego smartfonie uruchomiona była wtedy gra. On był uzależniony od telefonu, wyrywałem mu go z ręki w kabinie opowiada nam znajomy zabójcy.LudzieToDebile
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Komentarze (70)
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@L722:
Ja jestem za zatrzymaniem PJ na 3 miesiące.
Tylko jak udowodnić, że to miało miejsce?
@L722: możesz wprowadzić i karę śmierci, co z tego, jak policja nie umie wyegzekwować nawet parkowania?
I nie ważne czy gra, czy kolejny durny film "twórców" z tiktoka, instagrama, snapchata czy innych.
Nie ważne, czy nagranie na YouTube, czytanie maila, wiadomości itp.
Ekran i skupienie wzroku na nim - to jest problem. Bardzo duży problem.
W UK polak zabił trókę osób, bo wybierał kolejny utwór do odsłuchania. Trzy życia za jedną piosenkę, rozumiesz to?
Trzeba mieć łeb naprawdę
I tak się żyje w naszym szarym kartoniku
@byaQya: bo człowiek z natury nie jest przystosowany biologicznie do wykonywania dwóch czynności z taką samą uwagą, jest to udowodnione.
@konkarne: No nie powiedziałbym, nowe wypasione auto, telefon w łapie, głośnomówiący w komórce i gada do telefonu.
Bo kierowcy zawodowi to nabór negatywny.
Kierowcą zostajesz, gdy nie nadajesz się do żadnej innej roboty.
Jeszcze jakieś gierki hazardowe, to trzeba mieć zupełnie słabą psychę. Mogliby chłopa zutylizować, bo nic dobrego z niego już nie będzie.
Tak dostałby ostrzeżenie, ludzie by żyli, pojazdy całe (－‸ლ)
@Gleba_kurfa_Rutkowski_Patrol: logi inputu lol prosta sprawa