240 zł za godzinę dla lekarzy już pewne. Wiadomo też, co z karami
Senat przyjął ustawę z poprawkami wprowadzającą nowe zasady wynagradzania i zatrudniania medyków. Jedną z najważniejszych zmian jest limit stawki godzinowej na poziomie 240 zł brutto oraz ograniczenie czasu pracy do 320 godzin miesięcznie.LudzieToDebile
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Komentarze (29)
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A nie, czekaj...
https://wykop.pl/link/8018165/liczba-miejsc-na-prywatne-kierunki-lekarskie-w-2026-tez-organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
@85CmCCd5nK: aaaaa, to wszyscy lekarze-milionerzy są po UJ? xD
Ja rozumiem, jakby to było +50%, czyli 240 godzin...ale 320? To kiedy będą się rozwijać, uczyć, odpoczywać?
W ogóle świadczenie usług b2b za państwowa kasę, to niezły scam. Wszystkich na etaty, zrobić górna pensje dla poszczególnych stanowisk i doświadczenia. Odpracują swoje 160h, jak będą mieć siłe, to wtedy na prywatne.
Godzin ponad etat płaci worek kary
Nie zmienia to faktu, ze beda dalej zarabiać więcej niz w innych krajach ue. Dlaczego minimalna nie bedzie jak no w niemczech? Dlaczego nagle lekarze maja zarabiać więcej niz w niemczech i wiele razy więcej niz mediana zarobków?
Maksymalnie powinni zarabiać średnia w krajach ue.
No ale nie beda sobie
@Gozd: nie będą, porównywanie brutto za 300h jdg i 160h UoP świadczy o ciężkiej ignorancji.
Może dajmy też dyrektorom szkół możliwość dowolnego finansowania z budżetu państwa szkoły i niech sobie podpisują kontrakty z nauczycielami na milion rocznie? W końcu im ograniczamy zarobki.
Jak szkoła zbankrutuje bo dyrektor wyda w 6 miesięcy