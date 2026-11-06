I bardzo dobrze bo pracujac w tym p---------u szpitalnym zejscie na zawal albo udar przed 60-siątką to standard. Kasiora to nie wszystko. Dobrze że wprowadza te limity a to że z fury za 500 kola doktory przesiada sie do fury za 300 to nie ma znaczenia bo i tak stoi sie w korkach i remontach. Pozatym, lekarzy cechuje to ze rzadko wchodza w mezalianse a wiec malzenstwa par lekarskich nadal beda zyc Pokaż całość