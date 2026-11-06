To my z mężem mamy chyba dobre geny. 0 nietolerancji na cokolwiek. 0 alergii pokarmowych, co powoli staje się rzadkością, bo po komunikatach w żłobku/przedszkolu jak widzę, czego nie można przynosić do jedzenia to współczuję tym rodzicom. Jedyną ułomnością jest alergia męża na pyłki, mam nadzieję tylko, że dzieci tego nie odziedziczyły. Zobaczymy kiedyś, ale też gdzieś czytałam, że część alergii można nabyć gdzieś później. Więc może jeszcze wszystko przede mną.