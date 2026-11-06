Pochodzenie i ewolucja tolerancji laktozy
Druga część opowieści o laktozie, laktazie i podłożu genetycznym związanych z nimi problemów. Marcin Czerwiński wyjaśnia, skąd się wzięła tolerancja laktozy (czyli zdolność do jej trawienia u ludzi dorosłych) i w jaki sposób rozpowszechniała się w niektórych populacjach regionalnych.Piotr_Gasiorowski
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Komentarze (46)
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@agiller: Trzeba było nie odstawiać. Nie jestem fachowcem, ale może da się do tego wrócić metodą małych kroków.
Sam zaczynam dzień od kefiru. Zwykłe mleko piję rzadko, ale wypicie litra nie jest problemem. 😉
Mniej więcej 50% białych ludzi nie trawi laktozy zawartej w mleku. A tolerancja laktozy wyewoluowała niezależnie od Europy także w Afryce równikowej. Nie ma nic wspólnego z kolorem skóry, tylko raczej z tym, czy jest się potomkiem ludów pasterskich dojących krowy, kozy lub owce.