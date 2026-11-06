Ponad 7000 zł/godz. dla lekarzy w warszawskim szpitalu
Co tu się odjaniepawliło? Warsaw Medical Center prywatny szpital realizujący niektóre świadczenia finansowane przez NFZ. Wynagrodzenia za 2025 (rekordziści za godzinę): Ortopeda: 337 285 zł (7 848 zł/h - przepracowane 43h) Ortopeda: 231 240 zł (7 708 zł/h - 30h) Ortopeda: 189 071 zł (3 259tomasztomasz1234
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Komentarze (19)
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Serio, stawek typu 1800 USD za godzinę to chyba nawet tam się nie uświadczą.
https://www.medscape.com/p11/medscape-cardiologist-compensation-report-2026-evaluating-2026a1000ddf
kardiolog np 575k golda rocznie
tu masz wynagrodzenia brutto
@zassijt0: Tak wyglądała polska szlachecka fasadowo górnolotne idee a pod spodem zwyczajna grabież własnego kraju
Macie listę tych konowałów:
https://wmcenter.pl/zespol/
Rzygać się chcę na te uśmiechnięte mordy, które zachłannie okradają polskich podatników.
Hur, dur, procedury wykonywane dla NFZ opłacane są wg stawek ustalanych przez NFZ. I NFZ płaci za wykonania. A ponieważ to jest szpital prywatny to płaci lekarzom ile mu się podoba z własnych środków.