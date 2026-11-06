Z tymi lekarzami jak z Modą na Sukces...Ile już lat oszukują system i nie ponoszą kar!? To politycy z Lewa i Prawa nie interesują się tym byście byli dobrze leczeni, oni wcale nie boją się lekarzy ale cyrk z zebraniem i wiecznym ratowaniem szpitali musi trwać. WY finansujecie im prywatyzację Ochrony Zdrowia!!