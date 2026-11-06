Niemcy chcą zablokować polską ropę na Bałtyku? Spór o złoże pod Świnoujściem nab
Niemieckie organizacje chcą zatrzymać wydobycie ropy pod Świnoujściem. Wspierają je władze Meklemburgiistarnak
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Niemieckie organizacje chcą zatrzymać wydobycie ropy pod Świnoujściem. Wspierają je władze Meklemburgiistarnak
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Komentarze (22)
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Tyle są warte te clickbaitowe nagłówki. To tak jakby powiedzieć "Polska żąda uruchomienia rurociągu Nord Stream I i II" - powiedział Grzegorz Braun
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora
Gdyby te złoża były naprawdę opłacalne miałbym inne zdanie ale ten przypadek do tego nie należy