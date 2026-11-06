Nasi bracia, najlepsi na świecie przyjaciele? Niemożliwe. Może jeszcze "ostatnie pokolenie" nam rozbudują? W końcu najłatwiej będzie to ubić "ekologią". Z tego co czytałem, te zasoby są na tyle niewielkie, że jak dobrze poszarżują ekoterrorystami, to sobie rząd odpuści, zresztą nasz rząd opuszcza sobie nawet jak nikt im nie przeszkadza.