No nie jest letko - moja dentystka wprowadziła do cennika usługę przeglądu i mimo, że przez wszystkie dotychczasowe lata przy okazji higienizacji lub robienia ubytków po prostu oceniała stan zębów i mówiła, czy się umawiamy na kolejną wizytę, czy tylko kontrola za rok, teraz muszę odpalić dodatkowe 300 zł do już i tak drogiej usługi, żeby się dowiedzieć, czy jest coś do robienia :D