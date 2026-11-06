Wzrasta rozgoryczenie lekarzy dentystów. Nie chcą odpowiadać przed pacjentami
Lekarze dentyści alarmują, że wyceny świadczeń stomatologicznych w NFZ są zbyt niskie, a koszty prowadzenia gabinetu rosną, co wypycha część praktyk do sektora prywatnego. Świadczeniodawcy krytykują brak jasnych procedur rozliczeń z NFZ, wskazując na odrzucanie poprawnie wykonanych świadczeń.LudzieToDebile
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Komentarze (59)
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@Plm1: Troche prawdy w tym jest. Stomatolog prowadzący swój własny gabinet to prawie tak jakby prowadził mini szpital. Ma pełno kosztów, sprzętu, zatrudnia ludzi itd. No i to jest fizyczna, manualna robota. Z drugiej strony pan doktor kontraktowiec, który ma praktycznie zero kosztów bo nawet długopis dostał od przychodni, a faktury wystawia
@Plm1: Lol, dentyści to często lepiej niż lekarze zarabiają XDD, u lekarzy jak z----e się operacja to masz przynajmniej dochodzenie, zdarzenia medyczne wysyłane do p1, i próba jakiejś naprawy.
Ułamały się narzędzia w ósemce? A hehe zdarza się a podpisał pan oświadczenie, plomba odpadła za 800zł po tygodniu? A no coś jadł pan
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Pisze to całkiem serio wiesz,że masz usługę wymiany kół, naprawę płota... Do lekarza liczmy in 300zl.za 15 min skoro oni mają takie stawki, czemu moja cięższa praca ma mieć mniej?