ZUS wyrzucił ją z chorobowego za spóźnienie ze składką sprzed 5 lat.
Przez blisko pięć lat płaciła do ZUS składkę chorobową od najwyższej możliwej podstawy i nie wzięła ani złotówki zasiłku. Pod koniec sierpnia 2026 roku urząd doszedł do wniosku, że od listopada 2021 roku w ogóle nie była ubezpieczona, bo jedna składka sprzed pół dekady wpłynęła po terminie.LudzieToDebile
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Komentarze (26)
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@cotosietutajstanelo: Nie chyba a napewno. ZUS, skarbówka, inne urzedy celowo jak znajdują jakieś nieprawidłowości nie poinformują od razu, tylko odkładają na kupkę z datą przedawnienia żeby w ostatniej chwili zgarnąć najwyższe odsetki jeśli będzie to jakaś konkretna suma. Jak do zapłacenia są jakieś drobne i niewiele uzbiera się tych odsetek, to można mieć szczęście że się odezwą od razu, ale jak z kar i
I co więcej - ponieważ źle opłacona składka była ponad 5 lat temu, to choć płaciła potem normalnie, to kasy nie dostanie, bo roszczenie się przedawnia po 5 latach od źle zapłaconej składki.
Ubezpieczenia nie ma.
Kasy nie będzie.
:D
tymczasem emerytura Tuska z polskiego ZUS to 12 tysięcy złotych brutto, facet zarabia kolosalne pieniądze, a i tak ma emeryturę.
Jarosław Kaczyński 11,6 tys. zł brutto i inne dodatki.
Stanisław Szwed 21,5 tys. zł brutto
Po kolejnych 2 latach ZUS doliczył się, że za spóźnienie w płatności nie mogłem brać chorobowego. Musiałem też zapłacić zaległości z odsetkami, bo nie mogłem obniżyć