Miałem bardzo podobnie, na działalności miałem opóźnienie w zapłaceniu składki, bo księgowa spóźniła się z wyliczeniem. Po 2 latach wziąłem pierwsze chorobowe - głównie dlatego, że można wówczas za dni choroby proporcjonalnie mniej zapłacić składki. A po polskim ładzie to większa kasa niż ten zasiłek chorobowy.



Po kolejnych 2 latach ZUS doliczył się, że za spóźnienie w płatności nie mogłem brać chorobowego. Musiałem też zapłacić zaległości z odsetkami, bo nie mogłem obniżyć Pokaż całość