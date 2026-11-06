Zabójstwo Henry'ego Nowaka: sąd podwyższył karę zabójcy z 21 do 25 lat
Sąd Apelacyjny Anglii i Walii podwyższył w czwartek 5 listopada minimalny okres kary dożywotniego więzienia dla Vickruma Digwy, zabójcy 18-letniego Henryego Nowaka, z 21 do 25 lat.LudzieToDebile
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Komentarze (43)
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Ale tutaj wina policjantki w postaci nieudzielenia pierwszej pomocy jest bezsporna i nie jest to zwykły błąd przy pracy. W Polsce za to są karani zwyczajni obywatele a co dopiero przeszkoleni funkcjonariusze. Czy w Wielkiej Brytanii nieudzielenie pierwszej pomocy jest przestępstwem - nie wiem.
Dlatego też myślę że zrzut z helikoptera nad otwartym morzem (tzw. wodami międzynarodowymi) będzie optymalnym rozwiązaniem.
Żeby nikt nie mówił że jest to bestalskie rozwiązanie proponuję włożyć mu do kieszeni kanapkę z wieprzowiną gdyby zgłodniał oraz 10 funtów tak w razie co gdyby potrzebował sobie coś kupić.
@buont666: Skoro był Sikhem, to o ile nie był vege, to spokojnie zje wieprzowinę. Szybciej nie zje wołowiny, jednak nie ze względów religijnych, a raczej kulturowych.
@fiaslnfilrangve: więc rzucasz postulat którego nie da się zrealizować, a kiedy pytam jak to zrobić, już nie twój problem :)
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