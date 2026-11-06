Ponieważ jest to obywatel UK urodzony w UK to nie można go deportować.



Dlatego też myślę że zrzut z helikoptera nad otwartym morzem (tzw. wodami międzynarodowymi) będzie optymalnym rozwiązaniem.



Żeby nikt nie mówił że jest to bestalskie rozwiązanie proponuję włożyć mu do kieszeni kanapkę z wieprzowiną gdyby zgłodniał oraz 10 funtów tak w razie co gdyby potrzebował sobie coś kupić.