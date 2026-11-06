Zagraniczni inwestorzy omijają Polskę. Świeży kapitał przestał napływać
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły w 2025 r. 17,4 mld dolarów. Nowy kapitał w postaci akcji i udziałów wyniósł tylko 4,3 mld dolarów, a saldo instrumentów dłużnych było ujemne. - Świadczy to o stagnacji - komentuje Polski Instytut Ekonomiczny.Skarbiec_Biz
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Komentarze (51)
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Przeciez patrząc na to co się dzieje na świecie to wcale nie jest dziwne.
Tym bardziej kiedy kolejne korporacje zamykają na świecie swoje oddziały albo przez AI albo przez przenoszenie zadań do Indii, montownie lecą na pysk przez kulejący przemysł oraz automotive więc kto ma robić te inwestycje?
Nasz największy partner handlowy się dusi od jakiegoś czasu to już nie pomaga i nam.
@mario-starling: ale do wygranych wyborów już tak
jak mozna inwestowac w beton, lekarzy, banki, spolki miejskie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
w sektorze publicznym sa calkiem niezle zarobki, proponuje aby wszyscy pracowali w sektorze publicznym, problem rozwiazany
@nobodynobody: TVN i TVPO wyprały ci mózg i wszędzie widzisz Ruskich, jeśli Tusk i jego akolici są tacy pewnie 5 kolumny to dlaczego służby nie działają? Gdzie kontr-wywiad? Czyżby zarzuty wyssane z d--y bo modne jest straszenie Ruskimi?
Dzisiaj w polityce mamy narracje że każdy kto nie z Tuskiem i przewrotowcami to Ruski agent xDDDD
Plot twist jest taki że jedyna 5 kolumna jaka jest w tym
2. Premier który robi politykę strachu że JUŻ ZA CHWILE JUŻ ZA CHWILECZKE RUSKIE CZOŁGI WJAZDĄ DO WARSZAWY
3. Ekstremalnie zadłużenie kraju które pewnie skończy się upadkiem państwa w perpsktywie dekady lub dwóch
4. Najdroższy prąd w europie
No coś takiego...