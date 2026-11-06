A Polska jest jakimś wyjątkiem?



Przeciez patrząc na to co się dzieje na świecie to wcale nie jest dziwne.



Tym bardziej kiedy kolejne korporacje zamykają na świecie swoje oddziały albo przez AI albo przez przenoszenie zadań do Indii, montownie lecą na pysk przez kulejący przemysł oraz automotive więc kto ma robić te inwestycje?



Nasz największy partner handlowy się dusi od jakiegoś czasu to już nie pomaga i nam.