"Dowiedział się, że syn nie jest jego. Prokuratura chce, by nadal był ojcem"
"Przez niemal 10 lat był przekonany, że jest ojcem chłopca. Odbierał go ze szkoły, zabierał na weekendy, przez pewien czas nawet razem mieszkali. Wystarczyła jedna rozmowa ze znajomym, by zaczął mieć wątpliwości. Zrobił test DNA, który wykluczył jego biologiczne ojcostwo."paramedix
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Komentarze (36)
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Rozumiem że nie ma znaczenia fakt, że ta wieź została zerwana? Bo facet gdy dowie się że nie jest biologicznym ojcem ma do wyboru:
1. Machnąć na to ręką i kontynuować dalej.
2. Stwierdzić ze nie chce kontynuować bo czuje się oszukany.
i co w przypadku nr 2? Facet nie ma do tego prawa?
@wczesneBordo: no tak, pod wpływem emocji po porodzie masz podejmować taką decyzję ;)
Może dlatego że to hasełko "nieważne kto spłodził, ważne kto wychował" to po prostu zwykły kit wciskany durniom i białorycerzom?