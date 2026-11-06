"Prokuratura zaskarżyła wyrok, powołując się na dobro dziecka i więź budowaną przez lata"



Rozumiem że nie ma znaczenia fakt, że ta wieź została zerwana? Bo facet gdy dowie się że nie jest biologicznym ojcem ma do wyboru:

1. Machnąć na to ręką i kontynuować dalej.

2. Stwierdzić ze nie chce kontynuować bo czuje się oszukany.

i co w przypadku nr 2? Facet nie ma do tego prawa? Pokaż całość