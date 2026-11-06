Gorzów Wlk. ruszy z produkcją pocisków na ARMII. (2 miliardy zł)
2 mld zł - tyle będzie kosztowała budowa nowej fabryki pocisków do wyrzutni Homar-K, którą budują wspólnie dwie spółki z Korei Południowej i Polski. Przedsiębiorstwo powstanie w Gorzowie Wielkopolski. Oprócz rakiet dla polskiej armii dla także wiele miejsc pracy. O tym, że fabryka powstanie wiedzianFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
3,5mld idzie rocznie na TVP
Kto to pisał? Translator, AI-k czy zwykły leningradzki (hamerykański) troll?