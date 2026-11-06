2 mld zł - tyle będzie kosztowała budowa nowej fabryki pocisków do wyrzutni Homar-K, którą budują wspólnie dwie spółki z Korei Południowej i Polski. Przedsiębiorstwo powstanie w Gorzowie Wielkopolski. Oprócz rakiet dla polskiej armii dla także wiele miejsc pracy. O tym, że fabryka powstanie wiedzian