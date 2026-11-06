lek. Jankowski: Ostrożnie z tą sztuczną inteligencją
Ale czy rzeczywiście sztuczna inteligencja ma tylko dobre strony? Zwiększenie szybkości wykonywania zadań, zwiększenie produktywności brzmią dobrze. Ale czy przekładają się na efekty? Przyznam, że mam coraz większe wątpliwości.tomasztomasz1234
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Komentarze (26)
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A skazali jakiegoś ostatnio za błąd w sztuce, tudzież pozbawili prawa wykonywania zawodu? No właśnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- nie da się mieć układów wynikających ze wspólnych studiów czy wspólnej pracy gdzieś,
- nie da się zrobić z nią układu i dzielić kasą,
- nie da się z nią wzajemnie kryć, AI jak popełni błąd napisze "Przepraszam, czy możemy jeszcze raz zrobić ci przeszczep serca". A konowały będą się wzajemnie kryć - będzie wina dawcy, biorcy, wiatrów monsunowych i psa Reksia, ale nigdy nie konowała.
To
@kilroyok:w efekcie końcowym i tak rezultat jest ten sam (pacjent może się cmoknąć) więc nie widzę różnicy
Nieistotne - Przy wejściu, na recepcji wzięli ode mnie kasę 300zł. Koleś w sumie nic mi nie powiedział więcej jak chat... nie ważne jaki, każdy...
Mało tego, byłem obcykany już w tej przypadłości na tyle że musiałem zwrócić specjaliście uwagę że akurat ten test kupiony w aptece na mnie
https://wykop.pl/link/8018165/liczba-miejsc-na-prywatne-kierunki-lekarskie-w-2026-tez-organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
https://spidersweb.pl/2026/10/microsoft-ai-lekarze.html
W Chinach rozwijany jest
Zainstalowałem sobie MedGemma w aplikacji ChatGPT na komputerze - i mam za darmo to samo co u lekarza ;)
Koleś wygląda na 15 lat ino ubrany zgodnie z pytaniem "kim chcesz być, gdy dorośniesz".