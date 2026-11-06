Pół roku temu byłem na wizycie w prywatnym gabinecie - chyba pierwszy raz w życiu, bo raczej nic mi nie dolega, ale coś tam zaczęło.



Nieistotne - Przy wejściu, na recepcji wzięli ode mnie kasę 300zł. Koleś w sumie nic mi nie powiedział więcej jak chat... nie ważne jaki, każdy...



Mało tego, byłem obcykany już w tej przypadłości na tyle że musiałem zwrócić specjaliście uwagę że akurat ten test kupiony w aptece na mnie Pokaż całość