Dlaczego mialbym placic za zakuoy online BLIKIEM, skoro moge karta na ktorej mam chargeback?



Dlaczego mialbym transferowac do kogos pieniadze BLIKIEM skoro moge przelac komus pieniadze Revolutem w sekundzie na telefon.



O co chodzi z ta popularnoscia BLIKA oprocz rego, ze latwo mozna dac sie naciagnac.



Prosze o wyrozumialosc, ale mieszkam poza granicami kraju i probuje zrozumiec scenariusz w ktorym chcialbym uzywac BLika i bylby mi do czegokolwiek potrzebny.