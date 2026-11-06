Revolut uruchamia BLIK Global
Revolut wprowadza usługę BLIK Global dla użytkowników mieszkających poza Polską, którzy mają aktywne saldo w złotychPIAN--A_A--KTYWNA
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Revolut wprowadza usługę BLIK Global dla użytkowników mieszkających poza Polską, którzy mają aktywne saldo w złotychPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (37)
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Dopóki tego nie będzie to blik pozostanie polską ciekawostką.
Paczkomaty InPostu też powinny zalać całą Europę.
Dlaczego mialbym transferowac do kogos pieniadze BLIKIEM skoro moge przelac komus pieniadze Revolutem w sekundzie na telefon.
O co chodzi z ta popularnoscia BLIKA oprocz rego, ze latwo mozna dac sie naciagnac.
Prosze o wyrozumialosc, ale mieszkam poza granicami kraju i probuje zrozumiec scenariusz w ktorym chcialbym uzywac BLika i bylby mi do czegokolwiek potrzebny.
Analogicznie, przy wypłacie z bankomatu nie musisz się martwić, czy ktoś go nie przerobił
1. Nie podajesz danych karty i transakcje są tylko jednorazowe - brak ryzyka oszustwa i kradzież danych.
2. Prawie każdy na Bliską i szybko przelewasz znajomym pieniądze na numer telefonu. Nikły procent ma Revoluta więc się do tego nie nadaje