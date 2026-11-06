Rolnik kupił pole od kurii. Po siedmiu latach duchowni chcą je odzyskać. "Metody
Kupiliśmy działkę po uzgodnionej cenie. Weszliśmy na pola i ponieśliśmy gigantyczne nakłady inwestycyjne. I nagle z dnia na dzień staliśmy się dla tej instytucji wrogiem numer jeden.hopex
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Komentarze (26)
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Może czas ukrócić rządy kleru?
@Piw_Benzyna: msza święta zawiesza przepisy KRD na czas jej trwania (w szczególności znaki zakazu) a my tu roimy sobie o rozwiązaniu konkordatu XDD
Może ktoś polecić jakieś skrypty usuwające paywalle na ublock origin?
Komentarz usunięty przez autora
Duchowny nie może iść do piekla
M----n nie może być rasistą
Żydzi nigdy nie kłamią
No to w końcu KK chce je odzyskać czy nie chce oddać? Bo to 2 różne rzeczy.
A może tym razem TVN? Bo ponoć Zero to PiS, a więc i koścół