Chociaż nie jestem kościółkowy to muszę przyznać, że nasze klechy są jakieś ludzkie. Jak chodzą po kolędzie to odmawiają kopert (lol) śluby, chrzty itp to nie ma wiadomo cennika ale nikt nie wyjdzie na ambone bo pani krysia mało dała itp. Z gruntami bo do tego zmierzam, ten kościół taki bardzo stary jest położony na środku pól, z każdej strony. Zaprosili rolników, żeby sobie je uprawiali i robili co chcą "na gębę" Pokaż całość