A wiecie że te Apache, Patrioty, Himarsy i Abramsy też trzeba spłacić w USD na gorszych warunkach oraz na dodatek bez transferu technologii i w sumie Apache oraz Abramsy bezużyteczny złom w dobie potencjalnego konfliktu z Rosją?



Myślicie że może produkty które my eksportujemy wycenia się w złotówkach i że jak złotówka spadnie to budżet Polski będzie mniejszy w EUR?



Czy wierzycie w to że produkty wojskowe da się kupić za PLN Pokaż całość