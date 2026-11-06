SAFE podrożało. Polska może zapłacić miliardy więcej
W ciągu kilku miesięcy różnica sięgnęła około 8 mld złnickjuzmam
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W ciągu kilku miesięcy różnica sięgnęła około 8 mld złnickjuzmam
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Komentarze (173)
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@HipokratesHipokryta: Mądrego to i miło poczytać :)
Moim zdaniem należało szukać pieniędzy wewnątrz kraju przez ograniczanie zbędnych wydatków.
500/800+ na pierwszym miejscu, a przynajmniej brak podwyżki do 800.
Kolejne źródło to w końcu cyfryzacja ZUS. Ten "rak'" ma już prawie 60k pracowników i ciągle rośnie. Po co? Żeby wzywać co roku chłopa bez nogi i wystawić papier, że noga nie odrosła?
Więc i tak dobra decyzja. No chyba że wykopki by wolały w ogóle się nie zbroić.
Przepalić można każdą sumę pieniędzy, a jeśli zrobi się to głupio, czyli odpowiednio dla naszej miernej klasy politycznej, to realne zdolności niewiele wzrosną. W przeciwieństwie do zadłużenia.
Czy kraje które nie wzięły SAFE się nie zbroją?
Myślicie że może produkty które my eksportujemy wycenia się w złotówkach i że jak złotówka spadnie to budżet Polski będzie mniejszy w EUR?
Czy wierzycie w to że produkty wojskowe da się kupić za PLN
@Miszczu_wszystkiego: A kto by za darmo nie brał?
Do jednych krajów wysyła się lotniskowce a do drugich bankierów.
Cel ten sam, podporządkowanie.
I co?