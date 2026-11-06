Claude wsadza twój email w nagłówek User-Agent, potem wysyła go na losowe strony
Dzieje się to gdy wykonuje wyszukiwania w twoim imieniu. Wykrył to użytkownik któremu zaczął przychodzić spam na maila.armin-van-kutonger
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Dzieje się to gdy wykonuje wyszukiwania w twoim imieniu. Wykrył to użytkownik któremu zaczął przychodzić spam na maila.armin-van-kutonger
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Komentarze (48)
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A co do używania go do czytania – nie widzę z tym problemu, zwłaszcza że obecnie strony to jest g---o które jest optymalizowane pod wyszukiwarki i indeksowanie stron pod nie.
Ehhh tak blisko, a tak daleko ( ͡° ʖ̯ ͡°)