Brytyjczycy sprowadzili osobę zainfekowaną ebolą do Londynu
Czy aby na pewno transport takich osób z Afryki do wielomilionowego, europejskiego miasta to dobry pomysł?armin-van-kutonger
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Czy aby na pewno transport takich osób z Afryki do wielomilionowego, europejskiego miasta to dobry pomysł?armin-van-kutonger
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Komentarze (26)
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@psyhoza: jakby nie jechał to by się nie zaraził, bez sensu pomaganie tej Afryce, widać, że same z nią problemy,
Bo jak wiadomo, taki transport polega na tym, że zakażona osoba po przybyciu paraduje środkiem Londynu XD.
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