Dlatego ktoś kto pieprzy, że polska służba zdrowia jest niedoinwestowana jest dla mnie debilem. To jak wrzucanie do studni bez dnia, zresztą polski ład to pokazał dobitnie.

Najpierw uszczelnijmy, zróbmy porządek ze złodziejami, urealnijmy zarobki lekarzy, a dopiero potem jak będzie brakować, można mówić o dołożeniu.

Żeby się nie okazało, że gdyby nie kradli i racjonalnie operować tym co jest, starczyłoby to co obecnie.( ͡° ͜ʖ ͡°)