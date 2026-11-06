NFZ płacił za fikcyjne terapie. Przychodnie wyłudziły ponad 160 tys. zł
Ponad 160 tys. zł miało trafić do dwóch śląskich przychodni dzięki dokumentacji opisującej świadczenia, które nigdy nie zostały zrealizowane. Proceder obejmował placówki w Tychach i Zabrzu, a jego rozpracowanie wymagało przesłuchania około 500 świadków.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (22)
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Typowy Polak, który nie ma problemu z tym, że kradną on ma problem gdy, to on nie może kraść lub on jest okradany.
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
@Michasz1991: Akurat nie o mnie chodzi ale to samo gadam że trzeba stamtąd s--------ć. Lekarka zapisała jakiś lek na karteczce z notatnika (na to rozbiegane serce), dała pacjentce i pora na CS'a przez weekend. Pacjentka patrzy na tą kartkę, przecież to jest na receptę..i tak musiała przetrzymać weekend. Przychodzi po weekendzie żeby wspaniałomyślnie napisała ten lek na recepcie by ją wykupić a ona: aaaa ja to dla
Najpierw uszczelnijmy, zróbmy porządek ze złodziejami, urealnijmy zarobki lekarzy, a dopiero potem jak będzie brakować, można mówić o dołożeniu.
Żeby się nie okazało, że gdyby nie kradli i racjonalnie operować tym co jest, starczyłoby to co obecnie.( ͡° ͜ʖ ͡°)
jeszcze by nadwyżka była nieironicznie
@mnvt:
powiedzmy że faktycznie to było 4000 lewych faktur, od każdej lekarz ma płacone, odpala dole zarządcy. niech to będzie skandalicznie bieda 100 złoty za zabieg - zarządca przytula 400 000, przychodnia dostaje 160 000 za wykonane nadmiarowe zabiegi.
A lekarz? a lekarz ma infinite money po 300-400 złoty za obsługe pacjenta który nawet nie istnieje.
Także te 160 000 na
Jednak rozwiązałoby to tylko część problemu, placówki nadal mogłyby pobierać podwójne opłaty za to samo, raz od pacjenta, drugi raz od NFZ.
Ciężko mi zrozumiec ja bardzo aparat państwa u nas nie działa że dochodzi do takich nadużyć.